Brügge-Goalie (17) trifft gegen Real in Minute 95

Was war denn da los? Im Spiel der Gruppe A in der Youth League schien für den Nachwuchs von Real Madrid alles nach Plan zu laufen, doch dann sorgte Senne Lammens, der 17-jährige Brügge-Keeper mit einem Kopfballtreffer in Minute 95 für einen völlig verrückten Schlusspunkt. Aber sehen Sie selbst oben im Video.