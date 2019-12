Klopp: „Absolut Sch..., kompletter Blödsinn“

„Sonst kann ich auch übersetzen“

Was Klopp am Tag davor so in Rage versetzt hatte? Der Dolmetscher verkannte offenbar den Sinn einer Aussage von Liverpool-Spieler Jordan Henderson. Daraufhin Klopp: „Ist natürlich Sch..., wenn ein deutsch sprechender Trainer daneben sitzt und zuhört. Sie müssen schon genau zuhören“, maßregelte er den Dolmetscher, „sonst kann ich‘s auch übersetzen“.