Marsch: „Wir können die Europa League gewinnen!“

Nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Liverpool (0:2), ist für Red Bull Salzburg vor dem Sechzehntelfinale der Europa League. Am Montag steigt in Nyon die Auslosung - und die Marsch-Route ist klar! Der Bullen-Coach will den Bewerb nach dem tollen Auftritt in der Königklasse jetzt sogar gewinnen (siehe Video oben)!