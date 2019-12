wohnpartner fördert Miteinander im Gemeindebau

„Wir sind da, um ein besseres Miteinander in den Gemeindebauten zu ermöglichen“, erklärt Teamleiterin Rosemarie Untner das wohnpartner-Grundprinzip: „Sei es durch unterschiedliche Projekte vor Ort, in den Wohnhausanlagen, durch Gespräche mit den Mietern, durch Feste und natürlich auch, wenn‘s einmal Brösel - also Uneinigkeiten - gibt im Rahmen der Konfliktarbeit.“