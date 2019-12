England: Trainer gegen Telefon-Gruppen-Chats

Negative Gedanken

„Dail Mail“ schreibt, der ehemalige Trainer sei der Ansicht, dass die Mitglieder der WhatsApp-Gruppen hauptsächlich Fußballer einer Mannschaft sind: Trainer und Mitarbeiter des Klubs werden da häufig ausgeschlossen. Und so ist es laut Pardew leicht möglich, die Umkleidekabine mit negativen Gedanken zu infiltrieren. „Wenn Spieler den Trainingsplatz verlassen, gehen sie nicht wirklich nach Hause. Sie gehen auf WhatsApp und vergiften die Atmosphäre, indem sie negative Gedanken in der Gruppe verbreiten. Wenn Sie am Übungsplatz ankommen, herrscht oft eine merkwürdige Stimmung. Und es ist etwas, was Sie nicht kontrollieren können. Diese Spieler haben die volle Kontrolle über den Umkleideraum.“