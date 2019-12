Mehr als 40.000 Migranten auf griechischen Inseln

Durch neues Gesetz sollen Asylanträge schneller bearbeitet werden können

Am 1. Jänner soll ein neues Gesetz in Kraft treten, mit dessen Hilfe Asylanträge schneller bearbeitet werden können. Demnach sollen alle Migranten, die kein Asyl in Griechenland bekommen werden, so schnell wie möglich zurück in die Türkei geschickt werden. Zudem sollen auf den Inseln Abschiebelager errichtet werden. Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sieht vor, dass die EU alle Flüchtlinge und Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann.