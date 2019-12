Murtaler vor Haus abgepasst und niedergestochen

Es war vermutlich Eifersucht, die einen drogensüchtigen Murtaler (32) Sonntagnacht in Judenburg zum Ausraten brachte. Er passte seinen vermeintlichen Kontrahenten vor dessen Wohnhaus ab und rammte ihm ein Messer in den Rücken. Der 32-Jährige wird derzeit einvernommen. Der Verletzte konnte bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden.