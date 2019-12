Kaltfronten bringen Schnee bis ins Inntal herab

„In den Abendstunden des Montag beginnt es zu schneien, der Hotspot der Niederschläge dürfte im Brennergebiet und am Arlberg sein – wenngleich dort der Vorarlberger Bereich begünstigt scheint“, sagt Meteorologe Sebastian Koblinger vom Wetterdienst UBIMET. Bis zu 30 Zentimeter sind in höheren Regionen zu erwarten. „In der Nacht auf Dienstag halte ich auch einige Flocken im Inntal für möglich“, so der Experte. Im Außerfern und Kaisergebirge könnte es zwischen 10 und 20 Zentimeter bis auf 700 Meter herab schneien. Am Dienstag tritt im Lauf des Tages Wetterberuhigung ein, die uns von Westen her erreicht. Mittwoch sollte dann ein recht freundlicher Tag werden.