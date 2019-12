Beschwipster Waschbär wankt über Weihnachtsmarkt

Die Ringe um seine Augen werden am heutigen Tag wohl noch etwas dunkler sein: Ein Waschbär hat sich am Samstag auf den Weihnachtsmarkt im deutschen Erfurt verirrt - und war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr allzu trittfest unterwegs (Video unten). Kein Wunder, denn das possierliche Tierchen war sturzbetrunken, nachdem es vermutlich zu eifrig am süßen Glühwein und Punsch, der sich wohl in achtlos weggeworfenen Bechern befand, genascht hatte.