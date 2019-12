Neue Seilbahn: In Mariazell geht es jetzt aufwärts

Nur zwei Tage nach Schladming wurde am Samstag in Mariazell eine neue Gondelbahn eröffnet. Der „Bürgeralpe Express“ samt neuer Tal- (mitten im Ortskern) und Bergstation ist ein wichtiges Projekt für die Region. Die ersten Gäste konnten bei beginnendem Schneefall in den 21 nagelneuen Kabinen die Bergfahrt antreten.