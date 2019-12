Fahrerflucht nach Unfall mit Rollator

Mit Anwalt zur Polizei

Der 61-jährige Welser kam in Begleitung seines Anwalts zur Polizei, verweigerte aber bei der Vernehmung die Aussage. Warum er also die Seniorin um 8.30 Uhr früh übersehen hatte, und vor allem, warum er die Schwerverletzte rücksichtslos am Boden liegen ließ, bleibt damit ungeklärt. Das betagte Opfer liegt weiterhin im Krankenhaus.