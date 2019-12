Teenies posten „lustigen Clip“ aus Unfallauto

„Wir sahen das zerschmetterte Fenster und schauten uns an und fragten uns: ,Bist du okay? Bist du wirklich okay?‘ Als wir sicher waren, dass wir wirklich unverletzt waren, fingen wir zu lachen an“, schilderten die Mädchen US-Medien nach ihrem großen Video-Erfolg die Sekunden nach dem Unfall - und, warum sie überhaupt auf die schräge Idee gekommen sind. „Während wir da saßen und warteten, dass die Polizei kommt, dachte ich mir: ,Ich sollte ein TikTok-Video machen, ich habe ja nichts Besseres zu tun‘. Also habe ich den erstbesten Song genommen und machte ein Video.“