Lustig? Favre muss bei Frage über Haaland lachen

Erling Braut Haaland ist anscheinend immer noch ein Thema bei Borussia Dortmund. Zumindest kam auf die Haaland-Transfer-Frage eines Journalisten kein wirkliches Dementi. Statt dessen antwortete der BVB-Coach lachend: „Wir sind an mehreren Spielern interessiert.“ Auf die Nachfrage, ob ihm grundsätzlich ein Stürmer mit der Größe von 1,94 Meter gefallen würde, sagt Favre dann einfach: „Wir werden sehen.“ Und Favre muss dabei immer wieder lachen. Was war wohl so lustig? (Im Video bei 3:07 Minuten).