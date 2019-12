Im Koralmtunnel fehlt jetzt nur noch ein Kilometer

In Wien wird die Sinnhaftigkeit des Koralmtunnels zwar immer noch gerne in Zweifel gezogen, im Bergmassiv zwischen der Steiermark und Kärnten werden aber Fakten geschaffen: In der Nordröhre fehlt mittlerweile nur noch etwas mehr als ein Kilometer bis zum Durchschlag. Im ersten Halbjahr 2020 soll es soweit sein.