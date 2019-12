Die besten Lehrbetriebe in Salzburg ausgezeichnet

Tief verankert in der Unternehmenskultur ist die Lehrlingsausbildung auch in der Binderholz GmbH mit Standorten in St. Georgen, Unternberg und Hallein. Der Gewinner in der Kategorie „Großbetrieb“ hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Lehrlinge ausgebildet. Viele davon bleiben dem Unternehmen treu. Neben einer fachlichen Ausbildung in der betriebseigenen Lehrwerkstätte nimmt jeder junge Mitarbeiter auch an den „Lehrlingstagen“ teil, wo Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz vermittelt werden. Neben Sprachkursen, „Lehre mit Matura“ und Fachausbildungen stehen auch Exkursionen und praxisbezogene Auslandsaufenthalte auf dem Programm. Nominiert waren auch die Lidl Österreich GmbH (Stadt Salzburg) und die SalzburgMilch GmbH (Stadt Salzburg).