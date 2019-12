Adieu, Sozialdemokratie!

Gerade die vergangenen Wochen bescherten einige Momente, in denen man aus dem Kopfschütteln erst gar nicht herauskam. Das vorläufige Highlight in der roten Serie an Pleiten, Pech und Pannen: Ausgerechnet jene Partei, die sich seit jeher das wohlklingende Schlagwort „soziale Verantwortung“ an die Brust heftet, kündigte kurz vor Weihnachten 27 ihrer langjährigen Mitarbeiter - per knapper E-Mail. Sieht so etwa die originelle Interpretation des SPÖ-Slogans „Menschlichkeit siegt“ aus? Das wäre ja durchaus lustig, wenn es denn nicht so traurig wäre.