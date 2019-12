Spektakulärer Bayern-Plan: Trainer-Duo für Alaba?

Wie „Bild“ und „Sportbild“ berichten, will der Klub von ÖFB-Star David Alaba einen neuen Anlauf beim PSG-Coach starten. Tuchel steht in der französischen Hauptstadt unter Druck. Man peilt den Triumph in der Champions League an. Gelingt ihm das nicht, droht ihm wohl das Aus. Der 46-Jährige soll jedenfalls Interesse an einem Engagement bei den Bayern haben.