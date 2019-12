„Eine Sauerei! Solche Trottel gibt‘s überall‘“

Pescheks Konter

Was in Hütteldorf für Kopfschütteln sorgt: „Offenbar studiert er umfallende Räder in China, wenn er sich so intensiv mit uns beschäftigt“, kontert Geschäftsführer Christoph Peschek. „Wir wissen um die Herausforderungen, kommentieren aber keine Fan-Themen anderer Klubs. Wir anerkennen die sportliche Entwicklung des LASK, auch wenn mir das Konstrukt mit den Investoren im Hinblick auf die 50+1-Regel unsympathisch ist.“