Verein E-Motion sorgt für tierische Lichtblicke

Fröhliches Kinderlachen erfüllt die Reithalle. An der Decke hängt ein bunter Kristallluster und ein großer Elefant aus Kunststoff sowie ein Krankenhausbett stehen in dem lichtdurchfluteten Gebäude. Ungewöhnlich für einen Reitbetrieb. Aber, es ist eben keine Reitschule, sonderndie Anlaufstelle für Kinder, die im Leben mit besonderen Hürden konfrontiert sind. Seit 18 Jahren betreut der Verein E-Motion auf der Baumgartner Höhe als auch am Lichtblickhof in Niederösterreich schwer kranke und traumatisierte Kinder.