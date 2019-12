Gemischte Gefühle bei steirischen Zweitligisten

Tanks des GAK sind leer

„Wir haben einen extrem starken Saisonstart gehabt. Dann sind wir aber, auch aufgrund von Verletzungen und fehlendem Spielglück, in die Bredouille gekommen“, seufzt GAK-Coach David Preiß. Zum Abschluss des Herbstes gab’s fünf Remis am Stück, davor sogar fünf Niederlagen in Serie. „Punktemäßig hätte trotzdem mehr rausschauen können, aber es ist noch nix passiert, die Ausgangssituation fürs Frühjahr ganz gut. Wir sind in der Liga angekommen. Jetzt heißt es Kräfte sammeln, unsere Tanks sind leer.“