Hit gegen Deutschland einziges Länderspiel vor EM

Jetzt ist es fix: Das Test-Länderspiel am 6. Jänner 2020 in der Wiener Stadthalle ist die einzige und letzte Chance, Nikola Bilyk & Co. vor Beginn der Heim-EURO live zu sehen und anzufeuern. Für den Schlager gegen den „großen Bruder“ Deutschland sind bereits 2000 Tickets verkauft. Aufgepasst: Es sind noch lediglich 3000 Tickets erhältlich, da für dieses Spiel die oberen Ränge geschlossen bleiben. Der deutsche Handballbund gab zudem bekannt, dass man für den Zeitraum der Hauptrunde in Wien ein Deutschland-Haus in Wien installieren wird.