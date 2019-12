Integrationsziel ist ein gutes Miteinander

Kamen 1961 nur 1,5 Prozent der in Salzburg lebenden Menschen aus anderen Ländern, waren es 2018 bereits 17,2 Prozent. Damit ist im Moment jeder sechste in Salzburg Lebende nicht in Österreich geboren oder hat keine österreichische Staatsbürgerschaft. Insgesamt leben in unserem Bundesland Menschen aus 149 verschiedenen Staaten. Nur 45 Nationen sind bei uns nicht vertreten.