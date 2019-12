Zu wenig Ressourcen für die Täterarbeit

Es können aber nicht alle sofort betreut werden, oder?

Nein. In Innsbruck ist der Bedarf so groß, dass es im Schnitt acht Wochen Wartezeit gibt. Männer, die sich wegen Gewalt melden, sollten aber sofort betreut werden, weil wenn es sich um eine Krise handelt, kann das nach zwei Monaten kurzfristig wieder in Ordnung sein. Über die Wartezeit brechen uns 50 Prozent der Männer weg. So passiert Gewalt, die verhindert hätte werden können. Es gibt ja auch keine andere Anlaufstelle.