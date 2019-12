Blutbad in Den Haag: Verdächtiger festgenommen

Im Zusammenhang mit der Messerattacke in Den Haag hat die niederländische Polizei einen 35-jährigen Mann am Samstag festgenommen. In einer Erklärung beschrieb die Haager Polizei den Verdächtigen als Person „ohne festen Wohnsitz oder Aufenthaltsort“. Bei dem Vorfall waren am Freitagabend drei Jugendliche verletzt worden.