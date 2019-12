Spender im Kampf gegen Leukämie gesucht

Es ist eine niederschmetternde Diagnose, die eine junge Roller-Derby-Spielerin erhält: Die Frau ist an Leukämie erkrankt. Schnell entwickelt sich aber ein Hilfsangebot. In Innsbruck werden am heutigen Sonntag Stammzellen-Spender für die Sportlerin gesucht. Wer will, kann so unter Umständen, zum Lebensretter werden.