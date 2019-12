Die Kapruner gondeln in eine neue Ski-Ära

Für Norbert Karlsböck ist es am Freitagabend ein leichter Gang. Gut gelaunt, in feinem Zwirn, eiligen Schrittes. So eröffnet der Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG den letzten Teil seines „Verzichtsprojekts“ auf 1570 Meter Höhe. Oder wie es andere nennen: Die „3K K-onnection“ – Salzburgs erste Dreiseilumlaufbahn, die mit 4,3 Kilometern Länge den Kapruner Maiskogel mit der Station Langwied verbindet!