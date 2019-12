Adventstimmung hat in der kleinsten Hütte Platz

Wenn am Sonntag die erste Kerze am Adventkranz entzündet wird, entfacht auch die Sehnsucht nach Weihnachten. Die Geschichte dazu wird seit Jahrhunderten in Krippen erzählt. Tirol ist reich an diesem Kulturgut. Besuch beim Innsbrucker Krippenverein, in dem man auf 110 Jahre Tradition schaut und trotzdem ganz jung ist.