Eine Uni-Karriere kennt keine Altersgrenzen

Theologiestudium als große Leidenschaft

Margarete Schmidt hat vor sechs Jahren mit ihrem Masterstudium in Theologie begonnen. Ein Abschluss ist aber nicht in der Lebensplanung vorgesehen. „Mir geht es einzig und allein um den Erwerb von Wissen“, sagt die Pensionistin, die auf eine bewegte Biographie verweisen kann. Mit 21 Jahren, dem Erreichen der damaligen Großjährigkeit, verschrieb Schmidt sich dem Leben im Kloster - und legte als Nonne der Karmelitinnen in Mariazell die feierlichen Gelübte ab. Später studierte sie Religionspädagogik an der Akademie in Eggenberg und unterrichtete an Hauptschulen. Zudem wirkte sie als Lebens- und Sozialberaterin und absolvierte in Wien eine Schauspiel-Ausbildung.