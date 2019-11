Teenager-Manchester-United verliert in Kasachstan!

Die Solskjaer-Truppe trat lediglich mit vier Spielern an, die keine Teenager sind und auch sonst in der Kampfmannschaft spielen. Einer von ihnen, Jesse Lingard, brachte United in Front (10.). Dmitri Schomko (55.) und ein Eigentor des 19-jährigen Di‘Shon Bernard (62.) drehten das Spiel zugunsten des kasachischen Teams. Damit kassierte ManUnited die ersten Tore in der EL-Gruppe.