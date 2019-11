Faszinierende Roboter bei der „First Lego League“

Städte und Gemeinden lebenswert und nachhaltig zu gestalten, ist eine notwendige Zukunftsaufgabe, welche auch die Jugend bewegt und brennend interessiert. Tausende Schülerinnen und Schüler in Österreich, Deutschland, Polen, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn treten deshalb seit dem 16. November mit ihren „Lego“-Robotern und Forschungsprojekten in zahlreichen Regionalwettbewerben bei der „First Lego League“ gegeneinander in einem großen „Technologie-Wettkampf“ an.