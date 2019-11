Aus für den letzten Schrankenwärter in Tirol

Literaturfans neigten gestern am Bahnhof Imsterberg dazu, eine Assoziation mit Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ herzustellen. Ganz jung ist er nicht mehr, der letzte Schrankenwärter Tirols, aber etwas leiden tut er schon: Für Stefan Melmer geht eine Ära zu Ende. Ab Freitag übernimmt die Technik das, was bisher der in Zams lebende ÖBB-Mitarbeiter und seine vier Kollegen händisch erledigt haben, nämlich das Öffnen und Schließen von insgesamt vier Bahnschranken im Gemeindegebiet von Imsterberg. Genau genommen ist er der letzte seiner „Art“ auf der Westbahnstrecke zwischen Wien und Bregenz.