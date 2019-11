Nummer eins bei der Pflege

„Pflege und Betreuung sind keine Zukunftsthemen, sondern Themen der Gegenwart. Deshalb sind im Burgenland alle Bedarfs- und Entwicklungsprognosen abgeschlossen und alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet oder sogar bereits umgesetzt“, so Soziallandesrat Christian Illedits. Der Pflege- und Betreuungsbereich sei ein bestimmender Arbeitsmarktfaktor, der Antworten verlangt. „Ich begreife die neuen Herausforderungen als Chance für die Weiterentwicklung des Pflegeberufes. Insbesondere unser neues Anstellungsmodell bringt jetzt schon echte Verbesserungen für Betroffene“, berichtet Illedits, der das Modell kommende Woche auch allen Europäischen Regionen in Brüssel präsentieren wird. Damit könnte das Burgenland einmal mehr nicht nur in Österreich, sondern sogar europaweit eine Vorreiterrolle übernehmen.