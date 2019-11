41-jähriger Oberösterreicher in Marokko verhaftet

Er war am Weg von Marokko nach Wien, hatte schon am Flughafen von Tanger-Boukhalef eingecheckt, doch dann klickten bei einem 41-jährigen Oberösterreicher, der aus Gmunden stammt, die Handschellen. Die marokkanischen Behörden hatten in seinem Koffer mehr als vier Kilogramm Haschisch gefunden, die der Reisende nach Österreich schmuggeln wollte.