In Grazer Moschee „positiv über Kalifat geredet“

Am zehnten Verhandlungstag ging es vor allem um die drei angeklagten Frauen. Sie hatten angegeben, dass im Glaubensverein nie über den Dschihad oder die Auswanderung nach Syrien gesprochen worden sei. Allerdings gingen 38 Mitglieder der Moschee in zwei Partien 2014 nach Syrien, um sich der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) anzuschließen, so der Vorwurf.