Rapids „Horror-Woche“: „So etwas noch nie erlebt!“

„Gute Besserung Schobi - wir warten auf dich“, stand auf den Shirts, die Kapitän Stefan Schwab und Co. beim Aufwärmen trugen. Eine Aufmunterung für Kreuzband-Patient Philipp Schobesberger. Nach dem gerechten 1:1 gegen Sturm sprachen in Hütteldorf dann alle endgültig von einer „Horror-Woche“: „Da fragst du dich, was im Moment alles gegen dich läuft. So einen Herbst habe ich noch nie erlebt“, war Didi Kühbauer frustriert.