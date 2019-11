Polizisten bauten bei Einsatzfahrt schweren Unfall

So schnell wie möglich sind zwei Beamte der Autobahnpolizei Ried in Oberösterreich am Samstagnachmittag mit Blaulicht zu einem Einsatz auf die A8 geeilt. Bei der Autobahnauffahrt in Tumeltsham war aber Endstation: Die Polizisten krachten in den Ford einer 18-Jährigen aus Ried. Beide Autos wurden zerstört, alle drei Insassen mussten im Krankenhaus versorgt werden.