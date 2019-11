Spital: VP kritisiert Rot-Blau

„Krone“-Leser kennen die Vorgeschichte: Das Land hat sich vertraglich verpflichtet, Abgänge in der Bilanz des Spitals auszugleichen. Seit dem Jahr 2015 sind laut Krankenhaus 43 Millionen Euro offen. Doch seitens des Landes will man nicht zahlen, weil man der Ansicht ist, dass der Betrag zu hoch sei. Schließlich brachten die Barmherzigen Brüder eine Klage über 33 Millionen Euro ein. Scharfe Kritik am Land in dieser Causa übt die Volkspartei. „Es geht hier um die Gesundheitsversorgung der Stadt, des Bezirkes und der ganzen Region. Wir stehen hinter dem Krankenhaus und seinen Mitarbeitern“, versicherte Landesparteiobmann Thomas Steiner.