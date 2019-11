19-Jähriger spazierte mit Pistole in Nachtlokal

Ein Nachtschwärmer mit Waffe war in der Nacht auf Freitag in Hallein unterwegs. Er ging der Polizei gegen 2.30 Uhr bei Kontrollen ins Netz. Der 19-Jährige führte in dem Halleiner Nachtlokal eine Schreckschusspistole mit sich. Gegen ihn besteht jedoch ein aufrechtes Waffenverbot. Die Beamten stellten die Schreckschusswaffe samt Munition sicher. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung in der Wohnung des Halleiners stellten die Beamten außerdem 50 Gramm Cannabis sicher. Der junge Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. Die Polizisten kontrollierten zudem einen 22-jährigen Lokalbesucher. Bei ihm fanden die Polizisten rund 50 Gramm Cannabis. Auch er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.