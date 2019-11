Bilanz nach Unwetter: Schäden in Millionenhöhe

Im Pongau sind aktuell noch 35 Gebäude evakuiert: In Bad Hofgastein sind es 22 Häuser, in Bad Gastein fünf und in Großarl drei. Im Pinzgau sind im Ortsteil Thumersbach in der Gemeinde Zell am See nach wie vor sechs Häuser auf Grund einer weiter drohenden Mure nicht bewohnbar.