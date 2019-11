Vira hat immer ein offenes Ohr

Sie musste mit ihrem kleinen Sohn Alexander aus der Ostukraine fliehen. In Salzburg baute sich Vira Popchenko dann eine völlig neue Existenz auf. „Sie ist die personifizierte Menschlichkeit und Herzlichkeit“, schreibt Peter Hofmann und bedankt sich dafür, dass Vira seine 90-jährige Mutter regelmäßig besucht. „Meine Brüder und ich leben nicht in Salzburg und können das nicht so oft“, schildert er die Lage, froh, dass die Wahl-Salzburgerin – von seiner Mutter liebevoll „meine Prinzessin“ genannt – immer ein offenes Ohr für die Mama hat. Sie bringt ihr bei Besuchen auch immer wieder Blumen und Kuchen mit.