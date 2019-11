Verleger bringen Beschwerde gegen Google ein

Google zeigt von Medien nur noch Überschriften an

Google will in Frankreich als erstem Land mit den neuen Regeln auf die standardmäßige Anzeige kleiner „Snippet“-Vorschauen von Presseartikeln mit Textausschnitten und Bildern verzichten und kein Geld für die Darstellung von Links mit Überschriften in der Websuche zahlen.