Sexy Engel schweben nicht mehr über den Laufsteg

Bereits im Mai löste Lex Wexler, Chef der Brands-Gruppe, Spekulationen aus, dass in diesem Jahr eine Ära zu Ende gehen könnte. Er erklärte, dass das Fernsehen kein zeitgemäßes Medium mehr für eine Fashion Show sei. Ob die Victoria‘s-Secret-Show künftig im neuen Format und womöglich in Kooperation mit einem Streaming-Dienst zurückkehren wird, steht aktuell allerdings noch in den Sternen.