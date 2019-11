Riss in Erde bereitet neue Sorgen in Bad Gastein

Im Lungau hat sich die Situation laut dem Land hingegen entschärft. „Nur mehr ein Haus in Ramingstein ist derzeit evakuiert“, weiß Katastrophenreferent Philipp Santner. In Thumersbach im Pinzgau herrscht dagegen neue Aufregung. Aktuell wird in dem Ortsteil von Zell am See der Schotterfang beim Güterweg Mitterberg ausgeräumt. Er soll vor Murenabgängen schützen. Erst am Mittwoch hatte sich dort ein weiterer Erdrutsch gelöst. Volksschüler und Kindergartenkinder bekommen deswegen auch am Freitag frei. Im ganzen Pinzgau mussten Bewohner aus neun Häusern auswärts schlafen. Zumindest die Pinzgauer Bundesstraße ist seit Donnerstagabend wieder befahrbar.