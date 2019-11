„Unmöglich, dass unsere Tiere beteiligt waren“

Schwangere in Wald verblutet

Die Leiche der 29-Jährigen war am Wochenende in einem Waldstück nahe der Gemeinde Villers-Cotterets rund 90 Kilometer nordöstlich bei Paris gefunden worden, wo zu dem Zeitpunkt gerade eine Hetzjagd stattfand. Die im sechsten Monat schwangere Frau verblutete nach Angaben der Ermittler, nachdem sie durch einen oder mehrere Hunde in den Kopf sowie in Arme und Beine gebissen wurde. Die Justiz ermittelt wegen Totschlags gegen den oder die Hundehalter.