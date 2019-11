OP-Wahn, Photoshop-Fails und Kindervermarktung!

Schon längst bestimmen Stars via Social Media, wie sie in der Öffentlichkeit gesehen werden wollen. Manchmal etwas fragwürdig: Katie Price beichtet ihr Probleme nach dem Beauty-OP-Wahn, Verona Pooth wiederum schnipselt an ihren Fotos herum und ein deutsches Promi-Pärchen will nun ihr Kind vermarkten. Das und noch weitere heiße Social-Media-News präsentiert Society-Expertin Sasa Schwarzjirg mit ihrem Gast, dem Social-Media-Experten Philipp Ploner.