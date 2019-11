Lebenswerk rund um Metall, Design und noch mehr

Nun ist in der Landesgalerie die Ausstellung „Metall und mehr“ bis 1. März aufgebaut, Xö stellt selbst nur eine seiner großen, mehrteiligenPlastiken an den Rand. Die große Spielwiese überlässt er 50 Absolventen seiner Klasse, darunter sind Werke von Waltrud Viehböck, Kristian Fenzl oder Peter Sommerauer. Den international beachteten Aktivitäten Gsöllpointners - wie „Netz Europa“, „Forum Metall“ - widmet sich die Splace-Galerie am Hauptplatz mitder Schau „Ausstellungsmacher“.