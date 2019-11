Goldene Tipps von der Rekord-Olympionikin

Bei den Amadeus Horse Indoors von 5. bis 8. Dezember in der Salzburgarena ist die Weltranglisten-Führende, sechsfache Olympia-Siegerin und neunfache Weltmeisterin in einem hochkarätigen Starterfeld absoluter Topstar, reist mit „Emilio“ und „Quintus“ an. Dorothee Schneider (Siegerin 2016 und ’17), Benjamin Werndl (Sieger 2018) und seine Schwester Jessica (Weltcup-Siegerin in Stuttgart) wollen Isabell Werth den dritten Salzburg-Triumph nach 2014 und ’15 - damals mit „Don Johnson“ - freilich streitig machen.