Tauziehen um Sidlo: Hofer war in Casino-Chatgruppe

Dem „Zackzack“-Bericht zufolge hat der FP-nahe ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer am 6. Februar 2019 sowohl den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als auch Hofer darüber informiert, dass die Bestellung des FPÖ-Mannes Peter Sidlo in den Casinos-Vorstand wackelt. „Habe gehört Sidlo kommt nicht durch“, heißt es laut dem online veröffentlichten Chatprotokoll. In weiterer Folge leitete Strache eine bereits ältere Nachricht von Novomatic-Chef Harald Neumann an Schiefer und Hofer weiter, in der dieser über den Widerstand der tschechischen Sazka-Gruppe gegen Sidlo informiert.