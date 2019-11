Lindemann: Mehr Feuer ohne Hauptband Rammstein

Deutsche Texte

Das Duo ist ähnlich erfolgsverwöhnt wie Rammstein. Das erste Lindemann-Album „Skills In Pills“ startete 2015 direkt auf Platz eins der Albumcharts, in Österreich reichte es für Rang drei. Gibt es also Erfolgsdruck? „Die Chart-Platzierung interessiert uns einen Scheiß“, sagt Tägtgren. „Wir machen das für uns. Natürlich ist es klasse, wenn die Menschen das Album mögen. Aber das ist nicht unsere Motivation, Musik zu machen.“ Im Gegensatz zu „Skills In Pills“ verzichtet „F & M“ auf englische Texte. „Es ist ein deutsches Album geworden, weil es seinen Ursprung in der Zusammenarbeit mit dem Thalia-Theater hat“, erzählt Tägtgren. Die Hamburger wollten „Hänsel und Gretel“ auf die Bühne bringen und fragten dafür Stücke an. „Das ging alles los, noch bevor wir überhaupt angefangen hatten, über ein zweites Album nachzudenken.“