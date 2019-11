Nudelamt: Die Kärntner Käsnudel erobert die Küchen

Ebenfalls erst vor kurzem ins Geschäft eingestiegen ist Michael Rudorfer, der mit seiner Frau Nadja das Nudlamt in Wernberg eröffnet hat. Das alte Gemeindeamt hat sich in ein Paradies für Nudelliebhaber verwandelt. „Wir unterstützen unsere regionalen Bauern und kaufen dort den Großteil der Zutaten. Zudem passen wir unser Angebot der Saison an“, sagt der „Amtsleiter“. Und natürlich spürt auch er den Ansturm auf die Kärntner Nudeln. In seinem Betrieb wird oft bis ein Uhr früh gearbeitet. „Wir müssen täglich an die 500 Nudeln füllen und krendeln.“